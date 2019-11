« Vous savez, être ministre de l'Intérieur, c'est l'être 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mais cela ne m'empêche pas de répondre à une soirée d'anniversaire dans un restaurant et de pouvoir m'y rendre librement. Le reste relève de la vie privée. [...] Ce qui compte, c'est la capacité du ministre à être dans la totalité de l'exercice de ses fonctions. C'est mon cas. » Voici la réponse ferme qu'apporte Christophe Castaner, en mars 2019, au lendemain de la révélation par les magazines Voici et Closer d'une soirée passée en discothèque aux côtés d'une jeune femme, Clara S.Lire aussi Béglé ? Christophe Castaner, la fièvre du samedi soir !À l'époque, l'affaire fait grand bruit. Le week-end du 9 mars a été émaillé en France par de nouvelles manifestations des Gilets jaunes et de nombreuses violences. Policiers et gendarmes sont soumis à des pressions intenses depuis des semaines. Aussi, la sortie en boîte de nuit du « premier flic de France » est très mal vécue par ses troupes. Des responsables policiers appellent aussitôt à la sobriété, tandis que des conseillers de l'exécutif dénoncent, comme le relate Le Parisien, un mauvais timing : « On a changé de monde, il y a des appareils photo partout et des réseaux sociaux. On ne peut plus faire ce genre de choses », confie l'un d'entre eux.Lire aussi Castaner en boîte de nuit : les syndicats dénoncent une « faute professionnelle »Clara S. réclamait 50 000 euros...