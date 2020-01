Carole Ghosn : le récit de ses retrouvailles avec son mari au Liban

Carole Ghosn le jure : elle ne savait pas que son mari avait prévu de quitter le Japon pour rejoindre le Liban. Alors que Carlos Ghosn doit s'exprimer lors d'une conférence de presse, mercredi 8 janvier, son épouse se confie sur leurs retrouvailles dans les colonnes du Parisien, mardi soir. Et elle insiste : "Je n'étais au courant de rien". L'ancien patron de Renault et Nissan insiste en effet, depuis plusieurs jours, sur le fait qu'il a organisé son évasion seul, sans l'aide de sa famille. Son épouse explique que si elle a pu le retrouver au Liban c'est parce qu'en réalité, elle y était déjà.Lire aussi EXCLUSIF. Le mode d'emploi pour arrêter Carlos Ghosn"J'étais à Beyrouth avec mes enfants pour fêter Noël, quelqu'un m'a appelée pour me dire : 'J'ai une surprise pour toi. C'était la plus belle de toute ma vie !", raconte-t-elle au quotidien. Les deux époux se sont retrouvés dans l'appartement des parents de madame, qui glisse avoir serré Carlos Ghosn "très fort dans [ses] bras, au moins cinq vraies minutes avant de pouvoir faire sortir un son de [sa] bouche". "Faire éclater la vérité"Selon son épouse, Carlos Ghosn a pris la bonne décision en quittant le Japon, car cela était "le seul choix possible". Et elle compte sur la conférence de presse de mercredi pour rééquilibrer le jeu : "Mon mari va pouvoir s'expliquer, se défendre. Il est tendu, c'est normal. C'est la prise de parole la plus importante de toute sa vie !" Elle en est...