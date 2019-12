Cap sur l'Afrique pour Ursula von der Leyen

Pour sa première sortie officielle en dehors de l'UE, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a choisi l'Éthiopie. L'ancienne ministre allemande de la Défense, qui occupe son poste depuis le 1er décembre, a atterri samedi matin à Addis-Abeba. Elle s'est immédiatement rendue au quartier général de l'Union africaine pour y rencontrer le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat. Au menu des échanges : les questions de migrations et de soutien aux opérations sécuritaires africaines. « Cela fait maintenant moins d'une semaine que la Commission européenne a pris ses fonctions et je suis ici au c?ur du continent africain », a-t-elle déclaré tout sourire dans son ensemble tailleur blanc ivoire pour souligner le fait qu'elle avait personnellement choisi l'Afrique pour son premier voyage. Et d'ajouter : « J'espère que ma présence à l'Union africaine pourra envoyer un message politique fort. Parce que le continent africain et l'Union africaine comptent pour l'Union européenne et la Commission européenne. » Voilà qui est dit. Mais au-delà de la rhétorique, comment l'UE peut-elle concrètement aller de l'avant avec l'Afrique ?Lire aussi « L'Europe et l'Afrique sont et doivent continuer d'être des partenaires privilégiés »Démontrer la valeur ajoutée de l'UEAlors que l'UE est le principal partenaire commercial de l'Afrique (36 % du commerce de marchandises), et sa première source d'investissement...