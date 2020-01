Burkina Faso : pourquoi le terrorisme intérieur prospère-t-il autant ?

Ces dernières années, le Burkina Faso est devenu le théâtre d'attaques régulières menées par des groupes armés terroristes issus des pays voisins. Mais l'on retrouve également de tels groupes au sein même du pays, en raison de la radicalisation de plus en plus inquiétante des jeunes dans certaines localités. La partie septentrionale du Burkina Faso, frontalière du Mali et du Niger, est la zone la plus touchée par les attaques, en particulier la province du Soum où la crise est plus marquée et où la situation sécuritaire ne cesse de se dégrader.Ansarul Islam et GSIM, le terrorisme endogèneEn 2016, l'attaque du poste militaire de Nassoumbou, qui avait fait 12 morts parmi les forces de défense et de sécurité burkinabè, avait été revendiquée par Ansarul Islam. Ce nouveau groupe armé terroriste burkinabè avait été créé par Malam Ibrahim Dicko, un prêcheur originaire du Soum. Cette attaque a constitué le point de départ de l'« endogénéisation » de la menace terroriste et a produit un choc considérable au sein de la population, qui a pris conscience que la crise au nord du pays avait également des racines sociales endogènes.Ansarul Islam a d'abord été un mouvement de révolte, se voulant le porte-voix des « esclaves peuls », les Rimaïbés, avant de devenir un mouvement de contestation de l'ordre social exprimant les voix de la majorité silencieuse des populations du nord, qui ne détiennent ni pouvoir politique ni autorité...