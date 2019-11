Burkina Faso : les énergies renouvelables à l'aune du quotidien

Il est 18 heures, la nuit est déjà tombée sur Tiébélé. Des trombes d'eau de pluie s'abattent sur la région sans discontinuer depuis maintenant deux jours. Résultat, la ville est plongée dans le noir pour cause de panne d'électricité. Nous sommes samedi soir, les maquis et dancings habituellement bondés et bruyants sont silencieux, discrètement éclairés à la bougie. Entre deux bières, on râle sur la Sonabel, compagnie d'électricité nationale, qui coûte cher aux ménages et ne remplit pas ses devoirs. « Quand il faut couper l'électricité parce que tu n'as pas payé ton forfait, ils viennent tout de suite ! Mais pour réparer? y'a plus personne », peste Oscar Ouattara. « Ils ne peuvent pas nous laisser comme ça, l'électricité va revenir ce soir, c'est certain », essaye de rassurer Zacharia Anougabou. Demain, c'est dimanche, les réparateurs viendront-ils s'occuper du problème ? Rien n'est moins sûr. Bingo, le lendemain soir, il fait toujours noir.Lire aussi Énergie : tout ce qu'il faut savoir de la consommation africaineLe solaire comme solution de secoursPas mal de commerces du centre ont quand même une ou deux ampoules allumées. D'où vient cette électricité ? Pas du réseau national donc, ni du suppléant rural fourni par l'Agence burkinabée d'électrification rurale (Aber). Mais de panneaux solaires, connectés à des batteries au lithium. L'énergie renouvelable, très à la mode en Europe, est ici un produit de...