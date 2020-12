Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit: La Commission européenne propose des mesures d'urgence en cas de "no deal" Reuters • 10/12/2020 à 12:11









BREXIT: LA COMMISSION EUROPÉENNE PROPOSE DES MESURES D'URGENCE EN CAS DE "NO DEAL" BRUXELLES (Reuters) - La présidente de la Commission européenne a proposé jeudi une série de mesures d'urgence, notamment pour assurer la fluidité des déplacements aériens et routiers, si la Grande-Bretagne et l'Union ne parviennent pas à s'entendre sur le cadre de leurs futures relations commerciales avant le 31 décembre. "Les négociations sont toujours en cours. Cependant, étant donné que la fin de la transition est très proche, rien ne garantit qu'un accord puisse être conclu à temps. Notre responsabilité est de nous préparer à toutes les éventualités, y compris à l'absence d'accord avec le Royaume-Uni le 1er janvier 2021. C'est pourquoi nous présentons ces mesures aujourd'hui", explique Ursula von der Leyen dans un communiqué. Bruxelles propose ainsi des "règlements" visant à garantir la fourniture de certains services aériens, la fluidité du fret et du transport routier de passagers entre le Royaume-Uni et l'UE pendant six mois, à condition que le Royaume-Uni garantisse la même chose. En ce qui concerna la pêche, la Commission recommande un "règlement visant à créer le cadre juridique approprié jusqu'au 31 décembre 2021, ou jusqu'à la conclusion d'un accord de pêche avec le Royaume-Uni - selon la date la plus rapprochée - pour un accès réciproque continu des navires de l'UE et du Royaume-Uni aux eaux de l'autre partie après le 31 décembre 2020". "Afin de garantir la durabilité de la pêche et compte tenu de son importance pour la subsistance économique de nombreuses communautés, il est nécessaire de faciliter les procédures d'autorisation des navires de pêche", souligne-t-elle. (Rédaction de Bruxelles, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Stéphane Brosse)

