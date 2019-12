Brest : au nom de l'égalité, les urinoirs disparaissent de la gare

Avec la grève contre la réforme des retraites qui perturbe fortement le trafic SNCF depuis le jeudi 5 décembre et paralyse presque certaines gares, l'information aurait pu passer inaperçue. Suite au signalement d'un internaute, Ouest-France a rapporté la surprenante décision de la SNCF en gare de Brest. Les urinoirs des WC pour hommes ont été retirés, à la demande d'une association féministe.Les deux urinoirs ont été retirés. Le quotidien breton précise que l'on voit encore les traces sur le mur où ils étaient accrochés. Un agent SNCF explique que c'est une « association féministe », sans en donner le nom, qui serait derrière cette disparition. Début octobre, une internaute nommée « Haïdée » se fait l'écho sur Twitter de ce qu'elle considère comme une « pépite sexiste » en gare de Brest. Des urinoirs gratuits pour les hommes et des toilettes payantes pour les femmes. En clair, à chaque fois que les femmes doivent aller au petit coin, elles doivent débourser 20 centimes d'euro, alors que les hommes peuvent y aller sans débourser un sou.Lire aussi SNCF : malgré un billet en règle, il reçoit une amende de 111 eurosLa SNCF réagit à la polémiqueFace à un message qui reçoit un certain écho sur le réseau social, la SNCF justifie dans un premier temps cette situation. Si les toilettes sont payantes, c'est pour éviter les dégradations, mais bloquer l'accès aux urinoirs aurait été impossible. Un second message précise...