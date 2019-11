BMW et Great Wall vont fabriquer des Mini électriques en Chine

Le marché automobile chinois a beau se contracter depuis 2 ans, il reste le premier au monde. De quoi motiver de nouveaux investissements comme celui que vient d'annoncer le constructeur « premium » allemand BMW qui prévoit de construire une usine à Zhangjiagang dans la province du Jiangsu. Celle-ci, doit durer de 2020 à 2022, accueillera quelque 3 000 employés pour une capacité de 160 000 unités par an.Après Brillance, BMW s'associe avec Great WallCette usine concrétise la nouvelle collaboration de BMW avec Great Wall, « une étape stratégique importante pour la marque », a expliqué Nicolas Peter, directeur financier du constructeur allemand qui exploite déjà des usines en Chine avec Brillance. En plus des citadines allemandes, les partenaires vont « développer ensemble des voitures électriques » et l'usine accueillera « la fabrication de plusieurs modèles et marques de Great Wall », précise le groupe munichois. Les deux constructeurs avaient signé durant l'été 2018 un accord établissant la co-entreprise Spotlight Automotive Limited, mais en août le quotidien Süddeutsche Zeitung avait indiqué que le projet pourrait échouer en raison d'obstacles réglementaires. La coopération souligne selon M. Peter « l'importance énorme pour nous du marché chinois », premier mondial et pour BMW, malgré le ralentissement des ventes dans le pays sous l'effet d'une conjoncture dégradée et de la guerre commerciale. La demande a...