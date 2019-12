Au c?ur de l'espace Afrique de Facebook

« Je suis enthousiasmée par les perspectives d'avenir de Facebook et de notre famille d'applications ici en Afrique, ainsi que par le potentiel de ce continent jeune, mobile et dynamique », a fait savoir Nunu Ntshingila, directrice régionale de Facebook Afrique en décembre, lors de la publication des investissements 2019 du groupe en Afrique subsaharienne. « J'ai hâte de créer de nouveaux partenariats en 2020 et au-delà. » Pour le grand public, le premier signal visible de l'intérêt de Facebook pour le continent date de 2015 avec l'ouverture en Afrique du Sud du premier bureau africain du réseau social crée par Mark Zuckerberg et la nomination de Nunu Ntshingila à sa tête. Cependant, certains ont toujours le sentiment que l'utilisateur africain est traité comme quantité négligeable et que Facebook est une firme américaine gérée par des Américains pour des Américains. Olivia Nloga, responsable de la communication de Facebook pour l'Afrique, dément : « Chez Facebook, il y a des Africains qui travaillent sur l'Afrique ? ou sur des projets à destination des publics africains ? à tous les niveaux : des ingénieurs, des communicants, des gens aux affaires publiques, des réviseurs de contenu. » Et de poursuivre : « L'Afrique n'est en aucun cas un marché mineur pour nous. »Lire aussi EXCLUSIF. Les confidences de Mark ZuckerbergLire aussi Facebook : connexion par le mobile pour 80 % de ses utilisateurs africainsProgrammes et...