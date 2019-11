Assurance auto : les femmes victimes de l'égalité !

L'égalité n'a pas que du bon. En 2013, l'Europe a jugé bon de supprimer l'utilisation du sexe dans la tarification des assurances auto. La Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a en effet jugé ce critère discriminatoire dans un arrêt du 1er mars 2011 et en a interdit l'usage à compter du 21 décembre 2012. Jusqu'à cette date, les femmes bénéficiaient d'un tarif moins élevé du fait de leur meilleur comportement au volant. À profil identique, elles payaient en moyenne 12 % de moins que les hommes, 3 % de moins si elles n'avaient pas eu d'accident et 24 % de moins si elles étaient de jeunes conductrices, selon l'étude menée par le site de comparateur d'assurance, Assurland.comCes 12 % sont aujourd'hui répartis : les primes versées par les femmes ont augmenté de 6 % tandis que celles acquittées par les hommes ont baissé de 6 %. Résultat sur dix ans compte tenu de l'évolution du coût de l'assurance (+ 19 % depuis dix ans selon l'indice IPAP compilé par Assurland.com), « les femmes ont vu leurs primes bondir de 25 % tandis que les hommes n'ont enregistré qu'une progression de 13 % », explique Stanislas Di Vittorio, fondateur du site Assurland.com. « Toutes choses égales par ailleurs, car en dix ans, la sinistralité peut évoluer et un jeune conducteur peut devenir plus expérimenté. »Entre 1 et 2 % de hausse en 2020Bonne nouvelle ! Pour Assurland, les tarifs des assurances auto devraient rester quasiment...