Amazon : des serviettes de plage représentant Auschwitz indigent les internautes

Il y a quelques jours seulement, Amazon était déjà pointé du doigt par le mémorial d'Auschwitz. Le musée avait repéré sur le site de vente en ligne, une boutique proposant des décorations de Noël à l'effigie du camp de concentration. Le vendeur proposait toute une panoplie d'objets, comme des ornements et des ouvre-bouteilles. Un contenu qui avait été jugé extrêmement indécent par le musée et qui avait choqué. Cette fois-ci, c'est un vendeur du nom de Ruio qui propose dans sa boutique en ligne un produit jugé tout aussi choquant : une serviette de bain à l'image du camp, relate BFMTV. Sur son compte Twitter, le mémorial d'Auschwitz a tweeté l'article en question, où est inscrit la devise du camp "Arbeit macht frei". Des "cadeaux inoubliables"Le musée pointe la récurrence de ce genre de découverte, commençant son annonce par "l'histoire continue". Précédemment, avec la boutique de Fcheng qui proposait divers produits, qualifiés de "cadeaux inoubliables", le mémorial d'Auschwitz avait demandé à Amazon de retirer les articles vendus. Face au tollé, ils avaient effectivement disparu. Tout comme la serviette de plage repérée le 2 décembre. Lire aussi « Tout le monde ne croit pas à l'Holocauste » : un prof de Floride fait scandaleAmazon pointe dans ses conditions générales que les produits choquants liés aux tragédies humaines et aux catastrophes naturelles sont interdits à la vente. Dans un communiqué, le géant...