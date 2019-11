Allemagne : un quotidien enquête sur le passé dans la Stasi de son propriétaire

Son arrivée n'allait forcément pas passer inaperçue. Mais c'est plutôt le passé d'Holger Friedrich, nouveau propriétaire du quotidien régional allemand Berliner Zeitung, qui a refait surface. Le journal a lancé sa propre enquête sur cet homme d'affaires, après que l'information selon laquelle il avait collaboré avec la Stasi a filtré, raconte The Guardian.Lire aussi Le puzzle secret de la StasiHolger Friedrich a racheté en septembre le Berliner Verlag, l'éditeur des titres de presse Berliner Zeitung et Berliner Kurier. Le Berliner Zeitung a été lancé en 1945 en Allemagne de l'Est. Il est le seul journal de l'ancienne République démocratique allemande (RDA) à avoir gagné une notoriété nationale. Des investigations indépendantes ?Les révélations ont été publiées vendredi dans le Welt am Sonntag, l'édition du dimanche du journal Die Welt, quotidien allemand majeur. Dans un éditorial commun, les rédacteurs en chef des deux titres de presse dont Holger Friedrich a fait l'acquisition, ont annoncé qu'une enquête journalistique allait être lancée. Jochen Arntz et Elmar Jehn affirment que les investigations menées par leurs équipes seront totalement indépendantes. Le nouveau propriétaire a assuré de son côté que les journalistes auraient « tout son soutien et sa pleine coopération ».Lire aussi Réunification : RFA contre RDA, la guerre froide du sportLa Stasi a employé plus de 90 000 personnes et a travaillé avec près...