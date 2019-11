Algérie : une charte d'éthique pour les candidats à la présidentielle

Les cinq candidats en lice pour l'élection présidentielle du 12 décembre en Algérie ont signé samedi à Alger une charte d'éthique des pratiques électorales si l'on en croit des images diffusées par une chaîne privée à la veille du lancement de la campagne. pour une première, c'est une première. En effet, jamais des candidats à une élection dans le pays n'avaient été appelés à signer une telle charte. Élaborée par l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), celle-ci « expose les principes directeurs et les pratiques particulières qui forment le cadre du comportement moral attendu des acteurs et personnes participant au processus électoral ». Les signataires s'engagent à « s'abstenir de tout propos diffamatoire, insulte ou invective envers un autre candidat ou acteur du processus électoral et tout autre déclaration qu'ils savent être erronée ». Tour à tour, les cinq candidats ? qui ont tous participé aux 20 ans de présidence d'Abdelaziz Bouteflika ou l'ont soutenu ? ont signé la charte puis pris la parole.Lire aussi Algérie : à la veille d'une élection pas comme les autresLire aussi La lettre du Maghreb ? La Sonatrach, la boîte noire du pouvoir algérienLe signe que le pouvoir suit son agenda vaille que vailleLa veille, les Algériens sont sortis massivement dans les rues pour dire non au scrutin, destiné, selon eux, à recycler le système en place. Des panneaux électoraux ont été recouverts de...