Algérie : une campagne électorale à « huis clos »

En Algérie, les cinq candidats à la succession de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika ont entamé, dimanche 24 novembre, leur deuxième semaine de campagne électorale pour la présidentielle du 12 décembre prochain. Que faut-il retenir des événements de ces dix premiers jours ? Dans un contexte marqué par une remobilisation générale des Algériens opposés au processus électoral en l'absence des conditions nécessaires pour un scrutin libre et transparent, le bilan est plus terne que prévu. Tout au long de cette période, les cinq prétendants à la fonction suprême ont été confrontés à des manifestations hostiles. Le président du mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina, qui a commencé sa campagne par une sortie de proximité à la Grande Poste, au centre-ville de la capitale, a dû quitter les lieux au bout de quelques minutes après avoir prononcé quelques phrases devant les caméras. Le jour même, le président de Talaïe El Hourriyet et ancien chef du gouvernement Ali Benflis a été accueilli par un rassemblement hostile à Tlemcen.Lire aussi Algérie : à la veille d'une élection pas comme les autresLire aussi Algérie : quand novembre donne un nouveau souffle au hirakLire aussi Algérie ? Élection présidentielle : 5 candidats retenus« Huis clos »Le déplacement du secrétaire général du RND, Azzedine Mihoubi, et celui du président du Front El Moustakbal, Abdelaziz Belaïd, au sud du pays, et plus précisément à Adrar,...