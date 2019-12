Algérie : le premier procès de la « bande »

« Ce que l'Algérie vit à partir d'aujourd'hui est comparable à ce qu'a connu l'Italie quand la mafia a été démantelée et que les criminels ont été jugés publiquement. » Pour ce cadre de l'État, le procès qui devait avoir lieu ce lundi 2 décembre et qui a été reporté au 4 décembre, lié à des affaires de corruption qui doit s'ouvrir aujourd'hui à Alger est « historique ». Sur le banc des accusés, d'ex-hauts responsables de l'État : deux ex-Premiers ministres ? Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia ?, trois anciens ministres de l'Industrie ? Youcef Yousfi, Mahdjoub Bedda et Abdesselam Bouchouareb, en fuite à l'étranger selon les médias ?, l'ex-ministre des Travaux publics et des Transports Abdelghani Zaâlane et un ex-wali (préfet).Ils devront répondre, entre autres, d'octroi d'indus avantages dans l'intérêt d'autrui, abus de fonction, trafic d'influence, violation de la réglementation des marchés publics? Ces politiques comparaîtront aux côtés de patrons de la filière automobile il y a quelques mois encore très influents ? Ahmed Mazouz, Hassan Arbaoui et Mohammed Baïri ?, mais aujourd'hui écrasés par de lourdes charges : blanchiment d'argent, dilapidation de deniers publics, trafic d'influence, abus de fonction, passation de contrat en violation avec la réglementation des marchés publics ou encore financement occulte de partis politiques.Lire aussi : Ce que révèle le « procès du siècle » :...