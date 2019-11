Algérie : à la veille d'une élection pas comme les autres

L'élection présidentielle se tiendra-t-elle, comme prévu, le 12 décembre prochain en Algérie ? Pour le système en place, il ne subsiste plus aucun doute. Le 2 novembre dernier, l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie) a annoncé avoir retenu cinq dossiers de candidature. Il s'agit d'Abdelmadjid Tebboune, ancien Premier ministre, d'Ali Benflis, ancien chef du gouvernement et président du parti Talaie El Houriat, d'Azzedine Mihoubi, candidat du Rassemblement national démocratique (RND), dont il est le secrétaire général par intérim, d'Abdelaziz Belaïd, candidat du Front Al-Moustakbel, dont il est le président, et d'Abdelkader Bengrina, président du mouvement El-Bina. La campagne de sensibilisation appelant les Algériens à participer massivement aux futures échéances a commencé au même moment. « Nahnou nakhtar (C'est nous qui choisissons) », est-il écrit en arabe et en tamazight sur les affiches. Samedi 9 novembre, le Conseil constitutionnel a rejeté les recours introduits par plusieurs postulants et validé la liste définitive des candidats à la présidentielle composée des cinq noms retenus par l'Anie. Sur le terrain, les candidats ont commencé à présenter les grandes lignes de leurs programmes électoraux. De petits meetings sont organisés en attendant la campagne électorale prévue à partir du 17 novembre.Lire aussi Algérie ? Élection présidentielle : 5 candidats retenusLire aussi Algérie : une...