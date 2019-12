Âge pivot : la bourde de Sibeth Ndiaye sur la réforme des retraites

Même Sibeth Ndiaye s'emmêle les pinceaux. Ce jeudi 12 décembre, au micro de France Inter lors du Grand Entretien, la porte-parole du gouvernement a eu des difficultés à expliquer quel était réellement « l'âge d'équilibre » dans la future réforme des retraites.Lire aussi Réforme des retraites : les concessions du Premier ministreFace à Léa Salamé et à Nicolas Demorand, Sibeth Ndiaye a assuré que ceux qui partiraient à l'âge légal paieraient « un malus pendant deux ans et à partir de 64 ans [reviendraient] à taux plein ». Et pour ceux qui partent à 62 ans, elle s'est voulue rassurante : « On paie un malus pendant deux ans et à partir de 64 ans, on revient à taux plein. »Une bourde corrigéeMercredi 11 décembre, le Premier ministre a expliqué que l'âge légal par points allait être maintenu à 62 ans. Afin « d'inciter les Français à travailler plus longtemps », Édouard Philippe n'a pas renoncé à la mise en place d'un âge pivot à 64 ans. Si tous les Français seront libres de partir à la retraite dès 62 ans, ils subiront une baisse de leur pension de 5 % par année manquante, soit 10 % maximum. Un âge pivot qui doit entrer en vigueur dès 2027.Pas exactement ce qu'a expliqué la porte-parole du gouvernement sur France Inter. Elle s'est rapidement rendu compte de son erreur. Vers 10 heures, elle a publié une petite mise au point sur Twitter. « Désolée, erreur de ma part ce matin sur @franceinter : comme...