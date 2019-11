Afrique : sur les traces de Papilio antimachus

Il me semblerait que ce soit un papillon mystère, et pour cause. Appelé le « grand rouge » en Centrafrique, Papilio antimachus vole jusqu'à une altitude de 50 mètres en se servant de son envergure qui peut aller jusqu'à 25 centimètres. Une expédition commence cette semaine qui va peut-être aider les entomologistes qu'il intrigue depuis le siècle dernier à percer son mystère. Documenté pour la première fois en 1782 par des scientifiques européens, on le trouve dans une dizaine de pays, de la Guinée, en Afrique de l'Ouest, jusqu'à l'Ouganda, dans la région des Grands Lacs. Chassé par les entomologistes, pour faire des tableaux avec ses ailes, ou être vendu aux touristes, Papilio antimachus est rouge orangé, sur fond marron. Il est toxique et on ne lui connaît pas de prédateur naturel.Lire aussi Allemagne : ces entomologistes amateurs qui documentent « l'Armageddon des insectes »Un lot d'énigmes à décrypterDifficile à voir puisqu'il vole au-dessus de la cime des arbres des forêts tropicales subsahariennes, Papilio antimachus continue d'être une énigme et donne lieu à plusieurs questions. La première et pas la moindre : sur quelle plante vient pondre sa femelle ? Pour avoir une réponse à cette question, les chercheurs vont suivre le cycle ?uf-chenille-chrysalide-papillon. Ils vont inspecter la canopée et guetter les va-et-vient du plus grand papillon de jour du continent africain, étant entendu que le plus grand du...