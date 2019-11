Afrique du Sud : le président Cyril Ramaphosa sur la corde raide

Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, a dû fêter la victoire des Springboks à la Coupe du monde de rugby au Japon avec extrêmement de ferveur samedi soir. En effet, quelques jours après ce succès exceptionnel du XV national qui a redonné espoir à toute une nation, le chef de l'État avait un rendez-vous important à son agenda. Sa conférence annuelle sur les investissements. Réunis à Johannesburg, un millier de patrons, banquiers et diplomates se sont bousculés mercredi 6 novembre pour écouter le dirigeant sud-africain tenir son discours sur les investissements étrangers. Depuis son arrivée à la tête du pays en 2018, Cyril Ramaphosa se dépense sans compter ? mais sans résultat tangible jusque-là ? pour raviver la flamme d'une économie atone depuis la crise financière mondiale de 2008. Exalté par la victoire des Springboks, Cyril Ramaphosa a lancé : « Cet exploit motive notre pays à atteindre la grandeur, à dépasser les limites du présent pour viser les opportunités sans limites de l'avenir. » « Il a démontré la force d'une vision partagée et d'un objectif commun alors que nous sommes engagés dans la tâche vitale de construire et de faire prospérer une économie inclusive », a-t-il poursuivi devant ces potentiels investisseurs.Lire aussi Afrique du Sud ? Ramaphosa : les défis économiques qu'il doit releverCyril Ramaphosa dans la batailleEt pourtant, à lire les titres de la presse sud-africaine, aucune avancée...