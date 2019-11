Afrique du Sud : haro sur les violences faites aux femmes

« Souvenons-nous de Samson Sithole, une petite fille de 2 ans du village de Seraheng, kidnappée, violée et assassinée en décembre dernier, et de son corps minuscule jeté dans la brousse. Souvenons-nous de Mama Mphephu Sophie Vuyeka, 59 ans, attaquée alors qu'elle ramassait du bois de chauffage et décédée à l'hôpital en juin après avoir été violée et battue. Et souvenons-nous aussi de Boitumelo Matsekoleng, 6 ans, que nous avons enterrée le mois dernier. Sa jeune vie a été écourtée par un homme qui l'a violée et laissée pour morte. »C'est en rendant hommage à ces quelques victimes parmi des milliers d'autres que Cyril Ramaphosa a lancé, lundi, une campagne nationale de mobilisation contre les violences faites aux femmes. Durant seize jours, le gouvernement détaillera des mesures dédiées à ce fléau, qui trouve racine dans « les attitudes sexistes et patriarcales », a déclaré le président sud-africain depuis Lephalale, dans la province du Limpopo. Dans son discours, le chef de l'État a qualifié les violences faites aux femmes de « grande honte de (leur) pays », qu'il décrit d'ailleurs comme « un des endroits les plus dangereux au monde pour une femme ».Les chiffres avalisent son point de vue. Selon des statistiques publiées en septembre, en Afrique du Sud, une femme est assassinée toutes les trois heures. Et la police enregistre, chaque jour, près de 110 plaintes pour viol. Et encore, ces données ne pourraient être...