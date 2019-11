À Venise, un trésor musical sauvé des eaux

Les images saisissantes de la crypte de la basilique Saint-Marc inondée par les eaux de l'Adriatique, il y a près d'une semaine, ont fait le tour du monde. Un véritable joyau du patrimoine mondial les pieds dans l'eau et aujourd'hui menacé par les ravages du sel. Mais l'acqua alta (haute marée) exceptionnelle de la nuit du 12 au 13 novembre s'est attaquée à un autre trésor de Venise, moins connu des touristes : le conservatoire Benedetto Marcello.Comme dans bon nombre d'édifices de la Sérénissime, le rez-de-chaussée du somptueux Palazzio Pisani, qui abrite l'institution depuis 1867, a été envahi par l'impressionnante marée, la plus haute depuis 1966. Et avec lui, une partie de ses archives, célèbres dans le monde de la musique classique pour leur incroyable richesse.Compte à reboursEnviron 5 000 documents touchés sur les quelque 56 000 qu'abritent les lieux, explique Chiara Pancino, directrice de la bibliothèque du conservatoire. Parmi les archives sinistrées, des ?uvres d'une valeur historique inestimable, poursuit-elle, « des premières éditions imprimées de Beethoven, des éditions des sonates de Vivaldi, des partitions manuscrites de Domenico Cimarosa, des copies d'époque de Rossini, de Monteverdi ». Consolation ? de taille ? pour l'équipe des archives, la partition unique au monde de l'air Sovvente il sole, écrite de la main même de Vivaldi, natif de Venise, est sauve.Face à ce cauchemar, la cité des Doges a pu compter...