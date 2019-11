A un mois de Noël, les jouets se revendent déjà

Mauvaise nouvelle pour les enfants qui espéraient découvrir l'ours Cubby sous le sapin le 25 décembre. Le Père Noël pourrait bien avoir du retard. En effet cette peluche interactive fait partie des jouets qui sont déjà en rupture de stock dans de nombreuses boutiques virtuelles et physiques. Il se revend désormais à prix d'or, sur des sites de vente en ligne, explique BFMTV.Ces dernières années, la revente des cadeaux de Noël est presque devenue une tradition. Il suffit de se connecter sur un site comme Le Bon Coin, le 25 ou le 26 décembre pour s'en rendre compte. Mais, cette année, les revendeurs prennent un peu d'avance. Dans le cas de l'ours Cubby, c'est tout simplement la loi de l'offre et de la demande. Leclerc, Carrefour, JouéClub, Amazon, la Fnac... à quelques rares boutiques près, le jouet qui fait fureur est déjà introuvable. A près d'un mois de Noël. Le vrai problème de ce jouet conçu par Hasbro ? Il est fabriqué en Chine et son succès est quelque peu inattendu. Conséquence directe ? "Il ne pourra pas y avoir d'approvisionnement d'ici Noël", explique Franck Mathais, le porte-parole de JouéClub.Lire aussi Meghan et Harry zappent le Noël traditionnel avec les WindsorUn prix multiplié par deuxPour ceux qui s'y sont pris tôt, le jouet coûtait initialement 69,90 euros. Mais ces derniers jours sur les sites de revente, la donne n'est plus la même. Sur Le Bon Coin, on trouve désormais de nombreuses offres à 120 ou 130 euros....