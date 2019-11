À EELV, les têtes changent mais les désaccords persistent

Sur le bureau de Yannick Jadot, un document. Quelques pages mais une ribambelle de noms de moyennes et grandes villes françaises où Europe Écologie-Les Verts nourrit quelques ambitions. Grenoble évidemment, mais aussi Nantes, Rennes, Besançon, Strasbourg, Brest. Et pourquoi pas Paris, Lyon et Bordeaux où les écologistes s'imaginent en trouble-fêtes. « Si on gagne dans ces villes, c'est jackpot, mais en arrivant deuxième ou troisième, on tient un rôle de faiseurs de rois. C'est aussi une forme de victoire », analyse-t-on autour de Yannick Jadot. Signe de la confiance qui règne à EELV, les sondages qui pleuvent dans la presse. Hilare, un cacique d'EELV admet : « On n'a plus d'argent pour commander ce genre de sondage, mais les autres partis politiques le font pour nous. Et dans tous les cas ou presque, on est sur le podium. Merci à eux ! » Tout irait bien mieux chez les écologistes si le nuage des guerres fratricides ne flottait pas au-dessus de leurs têtes. Ces mêmes vieilles disputes qui, des années durant, ont miné le parti et qui refont surface pour le dernier jour de leur congrès, qui a lieu ce samedi et où ils doivent désigner leur nouveau secrétaire national et son équipe.Le 16 novembre dernier, lors du premier tour du vote, la motion portée par le duo Julien Bayou et Sandra Regol est largement arrivée en tête (42,9 %). Depuis, les deux porte-parole n'ont eu de cesse d'appeler à l'union avec les trois autres candidats défaits...