À Besançon, l'avocat de Jonathann Daval entre en campagne électorale

Du pénal aux municipales, il y a un grand pas que ce colosse (1,90 m) vient de franchir en une enjambée : l'avocat pénaliste Randall Schwerdorffer, le « Dupond-Moretti franc-comtois », entre en politique. Il l'a annoncé ce week-end depuis sa ville de Besançon (Doubs), où il fera campagne pour Alexandra Cordier. À la conférence de presse, son menton carré, sa mèche frontale et sa carrure de lutteur tranchaient à côté du carré blond et de la silhouette gracile de l'ex-référente locale de La République en marche, qui vient de quitter son job au cabinet du maire sortant ? qui la soutient ? pour se lancer dans la bataille. Cette jeune femme de 36 ans n'a pas encore dévoilé sa liste, mais on sait déjà que Me Schwerdorffer, qui vient de fêter ses 50 ans, y figurera en (très) bonne place. Peut-être même en deuxième position, ce que ni l'une ni l'autre n'ont voulu confirmer pour l'instant. « Mon objectif est d'entrer au conseil municipal, pas d'être adjoint », jure l'avocat de Jonathann Daval, pour lequel il devrait plaider en juin, quelques semaines après l'élection.Un « tremplin », « le début de quelque chose »L'année 2020 s'annonce donc très chargée pour cet hyperactif des prétoires, qui n'a jamais caché son ambition de « faire de la politique ». Il se laisse encore quelques années avant de raccrocher la robe. « C'est trop tôt, j'ai encore de beaux dossiers devant moi et un gros cabinet à faire tourner »,...