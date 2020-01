2020, une année charnière pour l'Afrique

L'année 2019 a été riche pour l'Afrique. Et surprenante. Il y a un an, peu auraient prédit la chute de l'Algérien Abdelaziz Bouteflika et du Soudanais Omar el-Bechir, deux caciques du pouvoir poussés à la démission par leurs populations. Peu s'attendaient, aussi, à la disparition du président tunisien Béji Caïd Essebsi, survenue le 25 juillet. Sa mort précipitera les élections, mais prouvera au monde qu'en Tunisie la démocratie est bien une réalité, huit ans après la chute de Zine el-Abidine Ben Ali. L'Éthiopie a, elle aussi, fait rayonner le continent à l'international. Son Premier ministre Abiy Ahmed a reçu, en octobre, le prix Nobel de la paix, qui récompense notamment ses efforts en faveur de la fin du conflit avec l'Érythrée.Mais en 2020, c'est à l'aval du peuple éthiopien que le dirigeant sera soumis. En mai, il se frottera aux urnes des élections législatives. Même si, désormais, sa nouvelle composition, le Parti de la prospérité (PP), lui assure l'adhésion d'un grand nombre de votants ? le parti fusionne la plupart des organisations politiques du pays, hors Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) ?, le vote fera office de test à la politique engagée depuis deux ans par Abiy Ahmed. Les revendications nationalistes de certaines régions d'Éthiopie, où persistent les violences intercommunautaires, s'inviteront certainement dans la campagne.Lire aussi Éthiopie : Abiy Ahmed, un Nobel de la paix sous pressionUne année...