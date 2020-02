Un "Parasite" au firmament

France 24 • 10/02/2020 à 16:52

Dans ce numéro 100% cinéma, Albéric de Gouville et Vincent Roux reviennent sur le palmarès de la 92ème cérémonie des Oscars, et notamment sur la surprise "Parasite", du Sud-Coréen Bong Joon-ho, qui a raflé quatre statuettes, dont celles du meilleur film et du meilleur réalisateur. Joaquin Phoenix, lui, a reçu l'Oscar du meilleur acteur pour sa performance dans "Joker", de Todd Phillips, et Renée Zellweger a été sacrée pour son interprétation de Judy Garland dans "Judy", un biopic signé Rupert Goold.