France 24 • 21/01/2020 à 07:33

A la Une la presse, ce mardi 21 janvier, la propagation d'un virus non identifié en Chine, où plus de 200 cas ont été répertoriés, et 4 malades décédés. Le regain de tension en Irak. Un nouveau chef à la tête du groupe Etat islamique. La poursuite de la mobilisation contre la réforme des retraites en France, sur fond de division syndicale. Et les rumeurs de retrouvailles entre Brad Pitt et Jennifer Anniston.