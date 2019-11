Serendipity ou l'art de la catharsis de Prune Nourry

France 24 • 08/11/2019 à 13:37

Premières s'intéresse cette semaine au premier long-métrage émouvant de la jeune artiste plasticienne française Prune Nourry, intitulé "Serendipity". Un documentaire à la croisée entre un portrait de femme et d'artiste, le récit de son combat contre le cancer du sein et un cheminement à travers ses travaux artistiques. Elle constate les liens et correspondances entre son travail depuis 15 ans et l'expérience qu'elle-même a vécu.