Séisme au Maroc : l'élan de solidarité à Lens, lors d'un match des Lions de l'Atlas

information fournie par France 24 • 15/09/2023 à 23:31

À Lens, les Lions de l'Atlas ont battu les Étalons burkinabè lors d'un match particulier, quelques jours après le tremblement de terre au Maroc. Prévue depuis deux mois, la rencontre a été placée sous le signe du recueillement. Les éliminatoires de la CAN 2024 sont terminées et les favoris sont au rendez-vous. La Côte d’Ivoire est-elle prête ? Ce week-end, l'Inter Milan, leader de la Serie A, affrontera le Milan AC, qui carbure à plein régime lui aussi. Pas d’Arabie saoudite pour Sergio Ramos. Le défenseur de 37 ans et aux 28 trophées est de retour au Séville FC, son club de cœur.