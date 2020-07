France 24 • 08/07/2020 à 12:44

Au programme de ce numéro 100% cinéma avec Thomas Baurez et Axelle Simon, une plongée réaliste dans un Israël contemporain avec les deux films du dyptique "Chained" et "Beloved", de Yaron Chani. Et aussi : "Tout simplement noir", la comédie explosive sur le racisme signée Jean-Pascal Zadi et John Wax, puis un coup d'œil à la programmation audacieuse de la "3ème scène" de l'Opéra de Paris.