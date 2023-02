Quelles thématiques jouer en 2023 sur les marchés financiers ?

information fournie par Sycomore AM • 10/02/2023 à 10:41

Après une année 2022 particulièrement complexe sur les marchés financiers, 2023 démarre en trombe. Sycomore AM réunissait récemment autour de la table quatre de ses gérants de portefeuille afin de discuter des éléments qui justifient ce changement de tendance, des impacts que cela devrait avoir dans les prochains mois et de leurs convictions les plus fortes en matière d'investissement pour l'année à venir. Parmi elles, on retrouve toujours le crédit, mais aussi les petites et moyennes valeurs européennes dans un contexte qui pourrait leur être très favorable, et la transition écologique et énergétique dont la dynamique est plus que jamais d'actualité.