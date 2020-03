Primaires démocrates : Joe Biden séduit le plus d'Etats lors du "Super Tuesday"

France 24 • 04/03/2020 à 11:28

Aux Etats-Unis les primaires démocrates battent leur plein et font état d'un score de participation des plus élevés. Les candidats favoris du parti démocrate Joe Biden et Bernie Sanders se livrent à une bataille acharnée pour remporter le plus d'Etats américains en vue des présidentielles de novembre, ce que Joe Biden est parvenu à faire lors de ce "Super Tuesday".