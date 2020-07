Présidentielle en Pologne : les enjeux du scrutin

France 24 • 10/07/2020 à 11:49

Dimanche, les Polonais sont appelés aux urnes pour un second tour qui s'annonce serré entre Andrzej Duda et Rafal Trzaskowski. Bruno Daroux fait un bilan de la campagne et présente les enjeux du scrutin.