information fournie par Boursorama Clients • 29/10/2022 à 08:30

Au programme de ce Parlons Ca$h l'hebdo : la BCE qui pour le deuxième mois consécutif durcit les conditions d'accès au crédit pour juguler l'inflation; la taxe d'habitation qui vit ses dernières heures avec les 20% des ménages les plus aisés qui doivent encore s'en acquitter en novembre; et enfin le prix du foie gras qui risque bien d'augmenter de 25% à noël à cause des nouveaux foyers de grippe aviaire.