information fournie par AFP Video • 25/04/2024 à 18:04

Piquer une tête dans la Seine ? Un rêve bientôt réalité, héritage promis des Jeux olympiques de Paris qui se tiendront du 26 juillet au 11 août. A partir de l'été suivant, en 2025, trois sites parisiens et plus d'une vingtaine autour de la capitale dans la Seine et la Marne, son principal affluent, devraient accueillir des espaces sécurisés et aménagés pour la baignade. Mais avant de l’autoriser, il faut dépolluer : c’est l’objet de chantiers colossaux.