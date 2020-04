"Notre cours de Bourse salue le fait que nous sommes résilients et que nous donnons de la visibilité aux investisseurs !" selon Jean-Marc Chery, président de STMicro

Ecorama : La Grande Interview • 29/04/2020 à 09:50

Bons résultats et bonne résistance du groupe face à la crise sanitaire, perspectives pour le 2eme trimestre, plan de déconfinement et mesures de sécurité des salariés : Jean-Marc Chery, Président du directoire et directeur général de STMicroelectronics était l'invité de l'émission Ecorama du 28 avril 2020, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com