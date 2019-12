"Naufrage des enfants" : 6 ans après, la marine italienne sur le banc des accusés

France 24 • 03/12/2019 à 10:33

Un procès inédit s'ouvre ce mardi à Rome, en Italie. Deux officiers de la marine militaire et des garde-côtes sont accusés d'homicide involontaire et de non-assistance à personne en danger. Le 11 octobre 2013, un bateau de migrants syriens coulait en Méditerranée - faisant 268 morts ou disparus, dont 68 enfants. Alertées plusieurs fois au téléphone par les passagers eux-mêmes, les autorités italiennes sont accusées d'avoir plus que tardé à envoyer les secours. Enquête de Natalia Mendoza, Juliette Dubois, Lorenza Pensa et Mélina Huet.