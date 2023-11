Mondial-2034 : la voie royale pour l'Arabie saoudite, seule candidate à l'organisation du tournoi

information fournie par France 24 • 03/11/2023 à 22:51

Après le retrait de l'Australie, l'Arabie saoudite est le seul pays en lice pour l'organisation de la Coupe du monde 2034. La candidature devra être confirmée par un congrès de la FIFA, mais l'instance semble avoir déjà fait son choix. En Allemagne, le “Klassiker” entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund aura lieu samedi. Les Bavarois, éliminés en Coupe, voudront se racheter. Les Roten restent sur neuf victoires et un nul lors des 10 derniers affrontements. En Ligue 1, l'OM et Lille s'affronteront, entre jeux et sanctions. En Espagne, les jeunes joueurs font le bonheur des clubs. Jude Bellingham est actuellement le héros du Real Madrid. Au FC Barcelone, la Masia n'en finit plus de sortir des joyaux.