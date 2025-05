information fournie par AFP Video • 12/05/2025 à 11:31

Le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz et le Premier ministre britannique Keir Starmer se rencontrent à bord d'un train à destination de Kiev. Les dirigeants de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Allemagne et de la Pologne doivent effectuer une visite conjointe sans précédent à Kiev samedi pour s'entretenir avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et exhorter la Russie à accepter un cessez-le-feu. IMAGES