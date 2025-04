information fournie par AFP Video • 29/04/2025 à 15:22

"On a des éléments qui prouvent que le rapport a été plutôt édulcoré par rapport aux témoignages recueillis lors de cette inspection et notamment autour de l'homophobie dans l'établissement" catholique parisien Stanislas, annonce la présidente de la commission des affaires culturelles et de l'éducation Fatiha Keloua-Hachi à l'Assemblée nationale. SONORE