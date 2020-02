Les scientifiques face à la violence des gangs au Mexique

France 24 • 13/02/2020 à 12:17

Au Mexique, la violence des gangs rend le travail des scientifiques difficile et dangereux. Dans le Michoacán, l'une des régions à la biodiversité la plus riche du pays, le corps sans vie d'un défenseur des papillons a été retrouvé la semaine dernière. Une menace qui dissuade les chercheurs, même les plus passionnés. Reportage de Laurence Cuvillier et Matthieu Comin.