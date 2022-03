information fournie par Boursorama Banque • 11/03/2022 à 12:50

Vous l'avez probablement remarqué, les performances des fonds en euros des contrats d'Assurance Vie ne cessent de diminuer d'année en année. Avec le retour de l'inflation, il est donc possible que votre épargne perde de la valeur sans que vous ne vous en rendiez compte. Dans ce webinaire, découvrez dans le détail le contexte du marché et les alternatives développées par Boursorama Banque et Generali pour faire face à cette situation.