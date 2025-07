Indonésie : les secouristes étendent les recherches après le naufrage d'un ferry

Les sauveteurs recherchent les victimes disparues après le naufrage d'un ferry dans les eaux au large de Bali en Indonésie, le 4 juillet 2025 ( AFP / Dicky Bisinglasi )

Des centaines de sauveteurs poursuivent et étendent les recherches vendredi après le naufrage mercredi soir d'un ferry au large de l'île indonésienne de Bali, qui a fait six morts et une trentaine de disparus.

Le ferry avec 65 passagers et membres d'équipage avait appareillé mercredi de Banyuwangi, sur la côte orientale de Java, pour rejoindre le nord de l'île de Bali. Il a sombré peu avant minuit dans des conditions de mer difficiles, selon des témoins et des responsables des services de sauvetage.

Selon le dernier bilan, six personnes ont trouvé la mort, 30 ont été secourues et 29 sont portées disparues.

D'importants moyens ont été déployés vendredi pour mener des recherches en mer et par air, recherches qui ont été élargies le long des côtes de l'est de Java et de l'ouest de Bali, a déclaré vendredi aux journalistes Ribut Eko Suyatno, responsable des opérations de l'agence nationale de recherche et de sauvetage.

Les secouristes ont indiqué une erreur dans les chiffres communiqués précédemment, deux survivants ayant été comptés comme une seule personne en raison d'identités similaires sur le manifeste du ferry.

"30 personnes ont été mises en sécurité... 29 personnes sont toujours portées disparues" a confirmé M. Ribut.

"L'unité de recherche et de sauvetage terrestre (...) nous demande de ratisser la plage de Ketapang (sur l'île de Java, ndlr) du nord au sud. Il en va de même pour Gilimanuk", a-t-il déclaré.

Vendredi à la mi-journée, les secours n'avaient repéré ni nouveau survivant ni nouvelle victime.

- Traversée couramment effectuée -

"Selon les communications que nous avons reçues, il n'y a toujours aucune (nouvelle) victime retrouvée suite aux recherches", a déclaré vendredi Yudi, capitaine de l'un des navires de sauvetage et qui comme beaucoup d'Indonésiens ne porte qu'un seul nom, sur la chaîne de télévision Metro TV.

Gilimanuk est une ville située à l'extrême nord-ouest de Bali, séparée de la grande île de Java par un étroit détroit.

La traversée du port de Katapang, à l'est de Java vers le port de Gilimanuk, séparés d'environ 5 km, dure environ une heure, et est couramment effectuée par les habitants de la région.

Plus de 300 sauveteurs ont été déployés vendredi pour poursuivre les recherches interrompues la veille au soir et ont repris vendredi à 08H00 locales (00H00 GMT), a indiqué l'agence de recherche et de sauvetage de Surabaya.

Alors que le temps est pluvieux et nuageux, avec des vagues pouvant atteindre 1,30 mètre, un hélicoptère, deux navires de recherche et de sauvetage et quatre canots pneumatiques rigides ont été déployés. D'autres navires pourraient potentiellement participer aux opérations de recherche, selon la même source.

Les recherches seront suspendues vendredi soir et reprendront samedi, a déclaré un agent des secours à l'AFP.

Un garçon de trois ans, soit une sixième victime, a été retrouvé mort jeudi dans la soirée.

- "J'ai demandé à Dieu de sauver ma femme" -

"Je plaisantais avec ma femme. Et puis, le ferry a chaviré. L'accident est arrivé très vite", a raconté à l'AFP jeudi soir, en larmes, Febriani, un homme de 27 ans.

"J'ai demandé à Dieu de sauver ma femme. Finalement, (elle) est morte, mais j'ai survécu. J'ai sauté (du bateau) avec elle. J'ai réussi à me relever, mais ma femme a été emportée", a-t-il ajouté.

Les autorités n'ont pas précisé si des étrangers se trouvaient à bord.

Des vagues de 2,5 mètres de haut accompagnées de "vents forts et d'un fort courant", ont initialement perturbé les opérations de secours, avait expliqué Nanang Sigit, directeur de l'agence de sauvetage locale basée à Surabaya.

Selon la liste des personnes embarquées, 53 passagers et 12 membres d'équipage étaient à bord, mais il n'est pas rare en Indonésie que le nombre réel de passagers diffère de la liste officielle.

Quatre des survivants connus ont utilisé un canot de sauvetage du ferry et ont été retrouvés en mer tôt jeudi matin.

Les accidents maritimes surviennent régulièrement en Indonésie, un vaste archipel d'environ 17.000 îles, en partie en raison de normes de sécurité laxistes.

En mars, un bateau transportant 16 personnes a chaviré dans des conditions de mer agitée au large de la même île touristique de Bali. Une Australienne a trouvé la mort et au moins une autre personne a été blessée.