Le vrai bilan économique de l'ère Merkel

information fournie par France 24 • 24/09/2021 à 11:07

Une croissance forte, le plein emploi; une dette maîtrisée : le bilan économique des 16 années d'Angela Merkel est impressionnant. Sous l'ère Merkel, l'Allemagne est devenue de loin la première puissance économique d'Europe. Mais ces bons chiffres cachent une réalité plus contrastée, car l'Allemagne fait face à une population vieillissante, des infrastructures qui pour certaines ne sont pas digne de la quatrième puissance économique mondiale et d'un retard criant dans la course au numérique.