Le Paris des Arts de Macha Méril

France 24 • 06/03/2020 à 18:17

Cette semaine, le Paris des Arts reçoit la comédienne et romancière Macha Méril. Elle revient sur sa carrière impressionnante et nous parle de son dernier roman "Vania, Vassia et la fille de Vassia". Elle nous emmène visiter la plus ancienne institution de ventes aux enchères au monde, l'hôtel Drouot. Puis nous irons à la rencontre du pianiste de Jazz Hervé Sellin qui rend hommage à Michel Legrand dans un album ayant pour titre Dedication. On y redécouvre les plus belles mélodies et tout le génie du compositeur disparu en janvier 2019.