Le debrief du 9 février : le CAC 40 poursuit et amplifie son rebond

09/02/2022

Et de trois, grâce à une accalmie sur le front des taux longs, le CAC 40 aligne une 3e séance dans le vert avec même une progression plus franche puisqu'il termine à +1,46% vers les 7131 points et 4,3 milliards d'euros échangés, c'est plutôt pas mal

Cette détente sur les taux et la détente aussi sur le front géopolitique avec le relatif et frafile apaisement sur la situation ukrainienne profite également aux marchés américains avec un 17h45 un Dow Jones qui gagne 0,9% vers les 35.773 points et le Nasdaq à +1,5% vers les 14.407 points. A noter que Meta revient enfin dans le vert après quatre séances de baisse et plus de 30% perdus sur une semaine glissante.

Valeurs en hausse

Et on commence par Eramet. Le producteur de nickel qui a notamment bénéficié de l'analyse favorable Exane BNP Paribas. Le bureau d'analyses a maintenu son opinion à « surperformance » et surtout relevé assez nettement son objectif de cours de 82 à 126 euros.

Derrière on retrouve Rubis qui publiera son CA annuel demain après Bourse suivi par Sartorius et Virbac

Amundi grimpait lui de 3,9%. Le géant de la gestion d'actifs a déjà dépassé ses objectifs stratégiques pour 2022 avec un résultat net ajusté qui a progressé de 37% en 2021 à 1,3 milliard d'euros et des encours sous gestion qui ont dépassé la barre des 2000 milliards fin décembre avant l'intégration des encours gérés par Lyxor. Cerise sur le gâteau : Amundi a proposé de verser un dividende de 4,10 euros par action, soit une hausse de 41% par rapport à 2020.

Sur le CAC 40, Stellantis ouvrait la marche devant Saint-Gobain et STMicro

Valeurs en baisse

Le répit aura été de courte durée pour Orpéa qui repart dans le rouge (-5,6%) aujourd'hui après la publication d'un chiffre d'affaires 2021 en croissance organique de 5,1%, à 4,2 milliards d'euros. On a appris aussi aujourd'hui que BlackRock avait franchi à la hausse le seuil de 5% du capital hier.

Ubisoft consolide également,

ainsi que Vallourec malgré le prix du brent qui grimpe à nouveau à près de 92 dollars le baril après une baisse surprise des stocks américains

Sur le CAC 40 deux valeurs dans le rouge, mais de peu : Danone et Sanofi.

