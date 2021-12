Le débrief du 7 décembre : meilleure séance de l'année pour le CAC 40 qui reprend les 7000 points

information fournie par Boursorama • 07/12/2021 à 18:12

Quoi ? Un rebond de la crise sanitaire ? Eh bien ça, ça semble dernière nous pour les marchés, en tout cas pour le moment alors que les dernières données disponibles sur le variant Omicron tendent à relativiser sa dangerosité.

Résultat, après +1,8% hier, le CAC 40 enfonce donc le clou aujourd'hui, et quelle manière ! Il signe la plus forte progression quotidienne de l'année à +2,91%. Il reprend les 7000 points à un peu plus de 7065 points et 5 milliards d'euros échangés

Et à Wall Street ? C'est la même chose, à 17h45, le Dow Jones progresse de 1,5% vers les 35.769 points et le rebond du Nasdaq est encore plus marqué : +2,8% vers les 15.6554 points, tiré par Apple Tesla ou encore Intel (+4,3%). Le fabricant de semi-conducteurs a annoncé qu'il comptait faire entrer à Wall Street sa filiale israélienne Mobileye à la mi-2022.

Valeurs en hausse

Les valeurs volatiles sont à l'honneur sur le SBF 120 à l'image de Solutions 30 ou encore McPhy Energy

Le producteur de nickel Eramet est également bien orienté, pour rappel l'action grimpe de près de 75% depuis le début de l'année.

Non loin derrière, l'équipementier pour l'industrie pharmaceutique Sartorius Stedim met fin à quatre séances de baisses consécutives et reprend 5,3%

Sur le CAC 40, profitant de la détente sur le front de la crise sanitaire, les valeurs du luxe sont à l'honneur à l'image de Kering ou LVMH. STMicro et Air liquide complètent le quatuor de tête

Stellantis (+3,7%) tenait la route aussi alors que le constructeur annoncé viser 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel additionnel d'ici 2026 grâce aux produits et abonnements basés sur les logiciels embarqués dans ses véhicules et 20 milliards d'ici 2030.

Valeurs en baisse

Logiquement, peu de baisses à noter, c'est Atos qui lanterne rouge du SBF 120 devant la foncière Covivio et Elior

Verrallia recule également, le groupe a annoncé la dissociation des fonctions de président et de directeur général avec effet à l'issue de son AG, le 11 mai prochain.

Seules deux valeurs du CAC 40 sont dans le rouge : Carrefour et Danone

