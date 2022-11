Le debrief du 3 novembre : le ton offensif de Powell fait plier le CAC 40... mais pas trop

information fournie par Boursorama • 03/11/2022 à 18:37

Les lendemains de Fed sont parfois un peu difficiles. C'est le cas pour le CAC 40 qui clôture la journée sur une baisse de 0,54% vers les 6243 points. Hier, Wall Street a décroché plus nettement : si la banque centrale américaine a laissé la porte ouverte à des hausses de taux plus faibles que celle décidée mercredi (75 points de base), Jerome Powell a lui expliqué qu'une importante incertitude subsistait sur le niveau que doit atteindre l'objectif de taux des fonds fédéraux, qui pourrait être plus élevé que, certes, les hausses de taux pourraient être moins fortes... mais plus nombreuses pour atteindre un niveau plus élevé.

Outre-Atlantique après le sévère repli de la veille, notamment pour le Nasdaq, c'est encore un peu compliqué aujourd'hui. A 17h45, le Dow Jones est presque stable autour des 32.133 points alors que l'indice des valeurs de technologies 1% vers les 10.416 points.

Valeurs en hausse

Elior Group reprend un peu de hauteur après sa forte chute de la veille

BNP Paribas domine les hausses du CAC 40 grâce à des chiffres appréciés avec un bénéfice net part du groupe qui gagne 10,3%, à 2,8 milliards d'euros, au dessus des attentes alors que son produit net bancaire ressort à +8% à 12,3 milliards. Crédit Agricole est bien orienté également

Autre financière à l'honneur, Axa alors que l'assureur a publié un chiffre d'affaires sur neuf mois en hausse de 3%, à 78,4 milliards d'euros et de 2% en données comparables.

Valeurs en baisse

Grosse sanction pour CGG (-24%) après une publication jugée décevante. Au troisième trimestre, le groupe parapétrolier a vu son excédent brut d'exploitation des activités chuter de 35%, à 77 millions de dollars, pour une marge de 35% contre 42% un an auparavant.

Séance compliquée aussi pour les valeurs de l'auto à commencer par Faurecia. Opérant sous le nom de Forvia, en compagnie du groupe Hella, le groupe a présenté leur nouveau plan, baptisé Power25. Des ambitions qui ont semble-t-il peiné à convaincre : un chiffre d'affaires d'environ 30 milliards d'euros, une marge opérationnelle 2025 supérieure à 7% et un flux de trésorerie net représentant 4% du chiffre d'affaires.

C'est pied sur le frein aussi pour Renault et Stellantis qui a pourtant affiché une hausse de 29% de son chiffre d'affaires au 3e trimestre et confirmé ses objectifs annuels.

Enfin, sanction un peu sévère pour Legrand qui signe le plus fort repli du CAC 40. L'équipementier électrique a pourtant confirmé ses objectifs 2022 et dévoilé un résultat net part du groupe en progression de 16,1%, à 811,7 millions d'euros sur neuf mois mais la marge opérationnelle ajustée s'est légèrement repliée sur la période, à 20,2% contre 21,4%, un an auparavant.

LG (redaction@boursorama.fr)