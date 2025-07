Le Dalaï Lama fête son 90e anniversaire avec une prière pour la paix

Le Dalaï Lama a fêté ses 90 ans dimanche "en simple moine bouddhiste" avec une prière en faveur de la paix, au terme d'une semaine de célébrations dans les contreforts de l'Himalaya indien, où il vit en exil.

"Je ne suis qu'un simple moine bouddhiste, d'habitude je ne participe pas aux célébrations d'anniversaire", a déclaré dans un message celui qui, la veille, faisait part de son rêve de vivre "encore 30 ou 40 ans".

Drapé dans sa robe bordeaux et son écharpe jaune, le chef spirituel des Tibétains a adressé son sourire espiègle à des milliers de fidèles avant le début des prières.

Les psalmodies des moines bouddhistes ont résonné depuis le monastère de McLeod Ganj, dans le nord de l'Inde où le Dalaï Lama passe l'essentiel de son temps depuis sa fuite de la répression chinoise de 1959 à Lhassa, au Tibet.

Au fil des célébrations qui se sont étalées toute la semaine, Tenzin Gyatso (son nom d'état-civil) n'a pu éviter le lourd sujet de l'après, alors que la Chine entend bien choisir un successeur à sa main.

Extrêmement attendu sur la question, il a affirmé mercredi que l'institution serait "perpétuée", déclenchant aussitôt une réaction ferme de Pékin affirmant que tout nom devait être "approuvé par le gouvernement central".

L'actuel Dalaï Lama a assuré de son côté que celui qui prendra sa suite sera "forcément né dans le monde libre".

La responsabilité de désigner un successeur "reposera exclusivement sur les membres du Ganden Phodrang Trust, le bureau de Sa Sainteté le Dalaï Lama", attestait-il. "Personne d'autre n'a l'autorité requise pour se mêler de cette question".

"Le voir fêter ses 90 ans aujourd'hui me comble de bonheur, mais m'emplit aussi d'une profonde tristesse", a confié Dorje Dolma, 27 ans, qui a fui le Tibet pour l'Inde. "Sa Sainteté a toujours été comme une figure paternelle pour moi. Sa bonne santé m'apporte de la joie, mais parfois son âge m'inquiète".

