Le debrief du 17 décembre : le CAC 40 recule de 0,9% sur la semaine

information fournie par Boursorama • 17/12/2021 à 14:36

Il avait gagné 1,12% hier, il reperd 1,12% aujourd'hui. Rattrapé par l'inquiétude, le CAC 40 clôture dans le rouge autour des 6.926 points avec de gros volumes 8 milliards d'euros échangés, normal en cette journée des 4 sorcières où options et contrats à terme arrivent à expiration à 16 heures. Sur la semaine le CAC recule de 0,9%

Le coup de froid est venu de Wall Street avec un Nasdaq qui a cédé 2,5% à la clôture, les valeurs de la tech US étant, avec un peu de retard, pénalisées par les annonces d'une politique monétaire moins accommodante de la Fed.

D'ailleurs aujourd'hui outre-Atlantique, ca reste compliqué avec à 17h45 un Dow Jones qui recule de 0,8% vers les 35.606 points, tiré vers le bas par les grandes valeurs bancaires alors que le Nasdaq se reprend, lui, timidement à +0,47% vers les 15.252 points.

Valeurs en hausse

Belle séance pour Genfit, la biotech s'envole de plus de 40% grâce au partenariat stratégique signé avec Ipsen, qui prendra 8% de son capital. Selon le bureau d'analyse Invest Securities, cet investissement sera réalisé à un prix par action d'environ 7,02 euros. L'accord confère à Ipsen une licence globale exclusive pour Elafibranor toujours en essais cliniques dans la cholangite biliaire primitive (CBP). Le laboratoire versera à Genfit un montant pouvant atteindre jusqu'à 480 millions d'euros.

Séance ensoleillée aussi pour Rubis qui finit en tête du SBF 120. Le groupe a annoncé l'acquisition de 80% du capital de Photosol France, l'un des principaux développeurs indépendants d'électricité renouvelable en France, moyennant un paiement en numéraire de 376 millions d'euros.

Ubisoft était également bien orienté tout comme Orpea et ADP. L'exploitant des aéroports parisiens qui a fait état d'une hausse du trafic total de 10,5 millions de passagers en novembre sur un an. Une bonne nouvelle... même si ce chiffre ne représente que 67,9% du niveau du trafic de novembre 2019, avant le démarrage de la crise sanitaire.

Sur le CAC 40, Worldline finissait en pole position devant Carrefour et Airbus. Nouveau succès pour le constructeur alors qu'Air France-KLM lui a commandé 100 nouveaux appareils, avec une option d'achat pour 60 avions supplémentaires pour renouveler les flottes de KLM et Transavia. Carrefour et Safran étaient également bien orientés.

Valeurs en baisse

Les valeurs de santé étaient attaquées à l'image d'Ipsen, et de Biomérieux

Le luxe aussi est à la peine avec Hermès qui recule de plus de 6%.

A noter aussi sur le CAC 40 le repli des bancaires à l'image de ce qui se passe sur le Dow Jones avec Société Générale qui cède 2,25%

